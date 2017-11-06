А. Кириленко: ещё не ознакомился с письмом ФИБА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подчеркнул, что ещё не успел ознакомиться с письмом, отправленным ФИБА в национальные федерации. Ключевым моментом письма ФИБА является форма согласия игроков с тем, что они сами несут ответственность за потенциальные травмы, полученные во время матчей сборных команд на европейской квалификации Кубка мира.



«Пока сложно сказать, я не ознакомился с документом. Время на то, чтобы ознакомиться с письмом, ещё есть», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

ФИБА предложила игрокам брать на себя ответственность за травмы в сборных