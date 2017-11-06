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175 лет назад 2016
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А. Кириленко: ещё не ознакомился с письмом ФИБА

Баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подчеркнул, что ещё не успел ознакомиться с письмом, отправленным ФИБА в национальные федерации. Ключевым моментом письма ФИБА является форма согласия игроков с тем, что они сами несут ответственность за потенциальные травмы, полученные во время матчей сборных команд на европейской квалификации Кубка мира.

«Пока сложно сказать, я не ознакомился с документом. Время на то, чтобы ознакомиться с письмом, ещё есть», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

ФИБА предложила игрокам брать на себя ответственность за травмы в сборных
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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