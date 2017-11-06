Кузьма: все говорили, что я уйду во втором раунде или вообще не буду задрафтован

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузьма рассказал о том, как вера в себя помогла ему уйти под 27-м номером на драфте НБА — 2017.



«Все говорили, что я уйду во втором раунде или вообще не буду задрафтован. Вот и всё, что я слышал, выходя на драфт, но у меня была вера в себя. Я знал, что я лучше, чем обо мне думают. После того как я показал себя на тренировках перед драфтом, я знал, что уйду в первом раунде. Было ощущение, что это будет «Лос-Анджелес Лейкерс». Но только из-за хорошей тренировки и собеседования.

Я ничего не знал до самого драфта. Я не мог оказаться в лучшей ситуации, а потому был обязан воспользоваться этим шансом», — приводит слова Кузьмы ESPN.



В нынешнем сезоне Кайл принял участие в 10 матчах. 22-летний баскетболист проводил на паркете 29,1 минуты, собирая коллекцию из 15,4 очка, 6,3 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.