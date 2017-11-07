Барцокас: главная причина поражения «Химок» от ЦСКА — потеря концентрации

Главный тренер БК «Химки» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (81:96) в собравшем аншлаг центральном матче недели Единой лиги ВТБ.



«Матч получился очень интересным, он вызвал повышенное внимание публики, поскольку встречались две непобеждённые команды Лиги ВТБ. Поздравляю ЦСКА с победой. Эта команда имеет большой опыт во всех игровых аспектах, и сегодня это продемонстрировала. Наша команда столько опыта не имеет, поэтому с потерей концентрации мы и проиграли это матч. На мой взгляд, в этом главная причина поражения.



Мы стали играть так, как не должны были. Если посмотреть на разницу в результативных передачах и подборах, то можно легко понять, почему мы уступили. Мы должны были активнее делиться мячом, показывать командный баскетбол и действовать намного лучше в таких простых баскетбольных вещах, как подборы, энергия, потери и так далее. Если позволить ЦСКА с их талантом и опытом почувствовать их игру и не остановить их защиту, они наберут 96 очков в гостях. И, конечно, это не предел. С другой стороны, я верю, что этот матч станет хорошим уроком, особенно для наших новичков. Нужно двигаться дальше. Со временем мы станем опытнее и будем лучше готовы к таким матчам. Нам нужны цельность и стабильность все 40 минут, в каждом матче. Сейчас это наши приоритеты», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

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