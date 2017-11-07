Хайнс: после удаления Итудиса ЦСКА стал играть с утроенной силой

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс после победы над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ выделил ключевые моменты поединка.



«После удаления Итудиса мы обнялись и поняли, что нам нужно ещё больше сплотиться. Мы стали играть за тренера с утроенной силой против «Химок», за счёт чего нам удалось добиться такой разницы в счёте. Эмоции сыграли свою роль.

Думаю, что основным секретом нашей победы стала жёсткая и поставленная оборона против защитников «Химок». Это была одна из самых сложных игр в моей карьере. Матч проходил под вывеской дерби, поэтому очень хорошо, что удалось победить. Но расслабляться нельзя, так как впереди Евролига», – цитирует Хайнса ТАСС.



Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 96:81.