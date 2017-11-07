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175 лет назад 2016
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Лю: «Кливленд» сейчас не тот, каким был в последние три года

Баскетбол

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю видит причины неудачной игры команды на старте нынешнего сезоне в серьёзных изменениях в составе.

«У нас сейчас другая команда. «Кливленд» уже не тот, каким был в последние три года. У нас много новых баскетболистов и немало ушедших. Поэтому мы не можем выезжать на прежнем багаже. Нужно в каждом матче выходить на площадку и биться», – передаёт слова Лю ESPN.

«Кавальерс» в настоящее время занимают 13-е место в Восточной конференции с четырьмя победами при шести поражениях.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Кливленд Кавальерс Тайрон Лю
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