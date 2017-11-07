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175 лет назад 2016
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Денг: мой единственный выход – доказать свою квалификацию, уйдя из «Лейкерс»

Баскетбол

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Луол Денг не видит для себя перспектив в команде и хочет покинуть её.

«Мне неприятна сложившаяся ситуация. И единственный выход, который я вижу, заключается в том, чтобы доказать свою квалификацию, уйдя из «Лейкерс». Здесь меня не выпускают на площадку. Я не вхожу в ротацию и не могу проявить себя.

Большинство молодых игроков ещё не понимают деловую сторону баскетбола. И если я каждый день буду демонстрировать свою злость, это негативно отразится на них. Поэтому я должен улыбаться. Я должен быть в хорошем настроении, чтобы не портить им праздник от выступлений в НБА», – цитирует Денга ESPN.

Контракт форварда действует ещё три сезона, за которые он должен получить $ 54 млн.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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