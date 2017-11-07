Лавар Болл: дайте Лонзо играть всю 4-ю четверть, и «Лейкерс» будут побеждать

Отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавар дал главному тренеру команды Люку Уолтону совет, как постоянно добиваться успеха.



«Дайте Лонзо полностью играть четвертую четверть, и гарантирую, что «Лейкерс» всегда будут побеждать. В таком случае он лучше будет чувствовать игру. А когда Лонзо то выходит на площадку, то садится на скамейку на 6-10 минут, то не осмеливается бросать, поскольку не чувствует игру. Он не хочет подводить команду своими промахами», – передаёт слова Лавара Болла Bleacher Report,