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175 лет назад 2016
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Лавар Болл: дайте Лонзо играть всю 4-ю четверть, и «Лейкерс» будут побеждать

Баскетбол

Отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавар дал главному тренеру команды Люку Уолтону совет, как постоянно добиваться успеха.

«Дайте Лонзо полностью играть четвертую четверть, и гарантирую, что «Лейкерс» всегда будут побеждать. В таком случае он лучше будет чувствовать игру. А когда Лонзо то выходит на площадку, то садится на скамейку на 6-10 минут, то не осмеливается бросать, поскольку не чувствует игру. Он не хочет подводить команду своими промахами», – передаёт слова Лавара Болла Bleacher Report,

Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл Люк Уолтон
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