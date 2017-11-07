Кущенко: баскетбольная аудитория Лиги ВТБ по достоинству оценит сервис bwin

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал подписание партнёрского соглашения с букмекерской компанией bwin Россия.



«Мы рады приходу bwin в Россию и старту наших партнёрских отношений. Уверен, аудитория по достоинству оценит сервис, который пользуется такой высокой популярностью по всему миру. Для нас особенно важно получить партнёра со столь богатой экспертизой в спортивном маркетинге. Уверен, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и эффективным», — сказал Кущенко, объявляя о начале сотрудничества.

Bwin Россия — партнёр Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 Об этом было объявлено на матче «Химки» — ЦСКА.