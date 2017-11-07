100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кущенко: баскетбольная аудитория Лиги ВТБ по достоинству оценит сервис bwin

Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал подписание партнёрского соглашения с букмекерской компанией bwin Россия.

«Мы рады приходу bwin в Россию и старту наших партнёрских отношений. Уверен, аудитория по достоинству оценит сервис, который пользуется такой высокой популярностью по всему миру. Для нас особенно важно получить партнёра со столь богатой экспертизой в спортивном маркетинге. Уверен, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и эффективным», — сказал Кущенко, объявляя о начале сотрудничества.

Bwin Россия — партнёр Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18
Об этом было объявлено на матче «Химки» — ЦСКА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент