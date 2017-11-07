Споэльстра: «Майами» пропустил от «Уорриорз» в быстрых отрывах на 2 игры вперёд

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 97:80 в пользу хозяев.

«Мы ужасно противодействовали быстрым отрывам «Голден Стэйт Уорриорз», они набрали в раннем нападении слишком много очков. Мы пропустили в быстрых отрывах на два матча вперёд. С такими цифрами трудно рассчитывать на победу в игре со столь сильным соперником», — цитирует тренера ESPN.

«Голден Стэйт Уорриорз» набрал в раннем нападении 26 очков, «Майами Хит» — лишь 4.