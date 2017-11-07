Расселл: игроки «Бруклина» устали от поражений, нужно было переломить ситуацию

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл поделился впечатлениями от победы над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 98:92 в пользу гостей.

«Мы уже устали от поражений, нужно было переломить ситуацию и начать побеждать. Сегодня каждый игрок выполнял свою роль, благодаря чему наша атака набрала обороты и смогла действовать эффективно», — цитирует игрока Netsdaily.

Благодаря этой победе «Нетс» прервали серию из четырёх поражений.