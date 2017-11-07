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175 лет назад 2016
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Расселл: игроки «Бруклина» устали от поражений, нужно было переломить ситуацию

Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл поделился впечатлениями от победы над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 98:92 в пользу гостей.

«Мы уже устали от поражений, нужно было переломить ситуацию и начать побеждать. Сегодня каждый игрок выполнял свою роль, благодаря чему наша атака набрала обороты и смогла действовать эффективно», — цитирует игрока Netsdaily.

Благодаря этой победе «Нетс» прервали серию из четырёх поражений.

«Бруклин» обыграл «Финикс», прервав проигрышную серию, у Мозгова — 2 очка
Источник: NetsDaily Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Финикс Санз Д'Анджело Расселл
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