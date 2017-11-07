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175 лет назад 2016
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Майерс: УНИКС должен играть с дополнительной энергией в защите с «Ауксилиумом»

Баскетбол

Центровой УНИКСа Мартиньш Майерс поделился ожиданиями от предстоящего матча с туринским клубом «Ауксилиум Пеллеканестро», запланированного на 8 ноября в рамках очередного тура Еврокубка.

«У туринцев очень хорошая команда. Они нацелены на атаку. Они очень хорошо бегут и имеют достаточно игроков с хорошим индивидуальным мастерством. Нам нужно играть в защите с дополнительной энергией. Мы должны быть готовы к жёсткой игре. Конечно, после двух неудач у нас не лучшее настроение, но мы должны подталкивать друг друга вперёд как команда. Мы должны учиться и исправлять ошибки. Мы должны сделать всё, чтобы победить», — цитирует Маейрса официальный сайт турнира.

Источник: Официальный сайт Кубка Европы Сообщить об ошибке
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