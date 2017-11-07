Тренер «Ауксилиума»: состав УНИКСа может решать самые высокие задачи

Главный тренер «Ауксилиум Паллаканестро» Лука Банчи поделился ожиданиями от предстоящего выездного поединка Еврокубка с УНИКСом, выделив класс игроков казанской команды.

«Игра в Казани будет иметь большое значение как для нас, так и для соперника. Это связано с тем, что обе команды потерпели неудачи в последних поединках. Мы понимаем трудности, которые будут стоять перед нами, поэтому будем играть с агрессией. В составе УНИКСа есть игроки с очень большим международным опытом, и они были привлечены в команду для решения самых высоких задач во всех турнирах, в которых будет участвовать команда», — приводит слова Банчи официальный сайт туринского клуба.

Матч 5-го тура Еврокубка между УНИКСом и «Ауксилиумом» состоится 8 ноября в Казани. Билеты на этот поединок можно приобрести на сайте «Чемпионата».