Пресс-секретарь ФИБА: решение игроков «Фенербахче» не повлияет на весь проект

Пресс-секретарь ФИБА Сакис Контос в эксклюзивном комментарии «Чемпионату» объяснил новые положения в предложении организации относительно компенсации игрокам за травмы, полученные в расположении национальных сборных.

«Обороты и язык, используемый в этой старой форме, не затрагивают вопросов травм, так как они покрываются страховкой ФИБА, которая работает долгие годы на всех крупных турнирах. Более того, этот страховой полис становится даже лучше.

Что касается отказа игроков «Фенербахче» приезжать в сборную во время матчей Евролиги, то такое решение не должно оказывать влияния на проект в целом. Мы продолжаем работать над тем, чтобы менее чем через три недели организовать хорошее мероприятие. К тому же, говоря о Турции, сегодня стало известно, что баскетболисты «Анадолу Эфес» сыграют за свои сборные", — завершил Контос.

ФИБА предложила игрокам брать на себя ответственность за травмы в сборных