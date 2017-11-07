Батлер: «Миннесота» выигрывает, и мне плевать на мою статистику

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер прокомментировал личные выступления в нынешнем сезоне. По сравнению с минувшим чемпионатом, результативность баскетболиста значительно упала.

«Пока мы побеждаем, мне плевать на эту чёртову статистику. Думаю, победы делают счастливыми всех», — приводит слова Батлера The Score.

В минувшем регулярном чемпионате Батлер набирал 23,9 очка, собирал 6,2 подбора и совершал 5,5 передачи. В нынешнем сезоне в 8 поединках статистика игра составляет 15,1 очка, 5 подборов и 4,3 передачи.