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175 лет назад 2016
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23 очка Комолова помогли «Нижнему Новгороду» победить «Фалко Вулкано»

Баскетбол

«Нижний Новгород» добыл выездную победу в матче четвёртого тура группового турнира Кубка Европы ФИБА. Команда Зорана Лукича справилась с венгерским клубом «Фалко Вулкано».

Игра проходила в тяжёлой борьбе, а лидер встречи менялся по её ходу несколько раз. Определющим моментом матча стал заключительный игровой отрезок, в котором нижегородцы выиграли с разницей в 12 очков, что помогло им оформить итоговую победу — 84:79.

Самым результативным в составе российского клуба стал защитник Артём Комолов, набравший 23 очка.

«Фалко Вулкано» — «Нижний Новгород» — 79:84 (19:22, 23:21, 21:13, 16:28).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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