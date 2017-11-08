Дуайт Ховард оштрафован на $ 25 тыс. за непристойный жест в адрес болельщика

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард оштрафован лигой на 25 000 долларов за непристойный жест в адрес болельщика, информирует ESPN.

Инцидент произошел за 1:15 до окончания второй четверти матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Встреча проходила 6 ноября в Миннеаполисе на арене «Таргет-центр» и завершилась со счетом 112:94 в пользу хозяев.

Дуайт Ховард провел на площадке в том матче 27 минут, за которые набрал 13 очков и 9 подборов.

Видео инцидента доступно в «Твиттере».