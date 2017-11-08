Обрадович: мы приехали в Сербию, чтобы использовать свою прекрасную форму

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович поделился ожиданиями от выездного матча с сербским «Партизаном» в рамках 5-го тура Еврокубка, который состоится 8 ноября. После четырёх матчей сербы замыкают таблицу группы С с одной победой в активе. «Локомотив» все свои матчи в Еврокубке выиграл.



«Партизан» — это сочетание опытных игроков и нескольких молодых талантов, которые могут доставить трудности любому сопернику. Особенно когда играют перед своими фанатами. Мы приехали в Сербию для того, чтобы использовать нашу прекрасную форму, которую мы набрали в последних играх», — приводит слова Обрадовича пресс-служба краснодарцев.

Что светит российским клубам в Еврокубке. Прогноз «Чемпионата» «Локо», «Зенит» и УНИКС стартуют во втором по значимости клубном турнире Европы.