69 очков Э. Дэвиса и Казинса принесли «Нью-Орлеану» победу над «Индианой»

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 117:112. Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, на счету которого 37 очков и 14 подборов. Демаркус Казинс набрал 32 очка и сделал 13 подборов. В составе «Индианы» 21 очко и 12 подборов набрал Майлз Тёрнер, 15 очков у Виктора Оладипо.

В ещё одном матче «Даллас Маверикс» прервал серию из шести поражений, обыграв на выезде «Вашингтон Уизардс» — 113:99. В составе победителей 31 очко набрал Харрисон Барнс, ещё 22 — Деннис Смит. У «Вашингтона» дабл-дабл оформил Джон Уолл (23 очка, 14 передач), Брэдли Бил набрал 23 очка.