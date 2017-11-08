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69 очков Э. Дэвиса и Казинса принесли «Нью-Орлеану» победу над «Индианой»

Баскетбол

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 117:112. Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, на счету которого 37 очков и 14 подборов. Демаркус Казинс набрал 32 очка и сделал 13 подборов. В составе «Индианы» 21 очко и 12 подборов набрал Майлз Тёрнер, 15 очков у Виктора Оладипо.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
112 : 117 (37:34, 38:27, 19:35, 18:21)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс:
Нью-Орлеан Пеликанс:

В ещё одном матче «Даллас Маверикс» прервал серию из шести поражений, обыграв на выезде «Вашингтон Уизардс» — 113:99. В составе победителей 31 очко набрал Харрисон Барнс, ещё 22 — Деннис Смит. У «Вашингтона» дабл-дабл оформил Джон Уолл (23 очка, 14 передач), Брэдли Бил набрал 23 очка.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
99 : 113 (34:36, 19:28, 23:26, 23:23)
Даллас Маверикс
Даллас
Вашингтон Уизардс:
Даллас Маверикс:
Да будет битва. Команды НБА готовы начать сезон
Как усилились и на что претендуют «Оклахома», «Кливленд», «Новый Орлеан» и «Голден Стэйт».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Даллас Маверикс Индиана Пэйсерс Нью-Орлеан Пеликанс Демаркус Казинс Энтони Дэвис
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