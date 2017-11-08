Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Денвер» обыграл «Бруклин», у Йокича — 41 очко, у Мозгова — 11

Баскетбол

«Денвер Наггетс» выиграл у «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 112:104 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 12 подборов. По 17 очков набрали Пол Миллсэп и Уилл Бартон. За «Бруклин» 21 очко набрал Тайлер Зеллер. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 15 минут, набрал 11 очков и сделал 6 подборов.

Это поражение стало для «Бруклина» пятым в последних шести матчах.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
112 : 104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Бартон - 13, Миллсэп - 12, Харрис - 5, Маррей - 2, Пламли - 2, Бисли - 2, Эрнангомес, Артур, Фарид, Лайдон, Лайлз, Крэйг, Моррис, Мудиэй, Чендлер, Джефферсон
Бруклин Нетс: Зеллер - 12, ЛеВерт - 9, Расселл - 8, Кэрролл - 7, Динуайдди - 5, Краббе - 3, Уайли - 1, Эйси - 1, Букер, Холлис-Джефферсон, Аллен, Уайтхед, Килпатрик, Лин, Харрис, Уаттара, Мозгов
Мозгов: «Бруклин» не сможет бороться за чемпионство ещё два сезона
Центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов – об обмене из «Лейкерс», семье, Д’Анджело Расселле и проблемах баскетбола в России.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Денвер Наггетс Никола Йокич Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент