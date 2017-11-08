«Денвер» обыграл «Бруклин», у Йокича — 41 очко, у Мозгова — 11

«Денвер Наггетс» выиграл у «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 112:104 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 12 подборов. По 17 очков набрали Пол Миллсэп и Уилл Бартон. За «Бруклин» 21 очко набрал Тайлер Зеллер. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 15 минут, набрал 11 очков и сделал 6 подборов.

Это поражение стало для «Бруклина» пятым в последних шести матчах.