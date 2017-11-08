Порзингис побил рекорд Кинга, набрав 300 очков в первых 10 матчах сезона

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (118:113) набрал 28 очков, довёл их общее количество за сезон до 300.



Таким образом, 22-летний баскетболист стал самым результативным игроком в истории «Нью-Йорка» в первых 10 матчах сезона. Ранее этот рекорд принадлежал Бернарду Кингу, который за 10 игр набрал 298 очков. Третье место по этому показателю занимает Патрик Юинг – 285 очков.



«Нью-Йорк» в нынешнем сезоне одержал 6 побед. На данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Порзингис набрал рекордные для себя 40 очков