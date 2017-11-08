Порзингис: мой рекорд ничего не значит. Главное – выйти в плей-офф

Форвард Кристапс Порзингис прокомментировал свой рекорд по количеству очков, набранных в первых 10 матчах сезона в истории «Нью-Йорк Никс».



«Самое приятное для нас, лучшее для нас, – выйти в плей-офф. Мой рекорд ничего не значит. Если мы продолжим побеждать, а я продолжу делать то, что должен, тогда и придёт настоящая награда», – приводит слова Порзингиса ESPN.



В нынешнем сезоне Кристапс проводит на площадке по 33,0 минуты, набирает по 30,0 очка, собирает по 7,5 подбора, отдаёт по 1,0 передачи, а также совершает по 2,3 блок-шота и 0,4 перехвата в среднем за игру.

Порзингис побил рекорд Кинга, набрав 300 очков в первых 10 матчах сезона