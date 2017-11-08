Воронцевич: удаление Итудиса могло поломать игру с «Химками», но мы сплотились

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал недавний матч с «Химками» (96:81) в Единой лиге ВТБ, по ходу которого был удалён наставник «армейцев» Димитрис Итудис.



«Матч был непростой. Удаление нашего тренера могло стать переломным моментом игры, но мы сплотились ещё больше и выдали отличный отрезок. Когда судьи дают такие свистки, хочется посмотреть видеоповтор, чтобы рефери дали объяснения своим действиям. В целом мы сыграли очень хорошо, но промазали много открытых бросков. Если бы реализовали хотя бы половину из них, счёт был бы ещё крупнее.



Тем не менее надо отдать должное «Химкам». Соперники боролись до конца и отдавались игре полностью. Спасибо и нашим болельщикам, приехавшим в Химки и оказавшим нам отличную поддержку», — цитирует Воронцевича издание «Известия».