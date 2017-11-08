Порзингис: я определённо готов стать мэром Нью-Йорка!

Мощный форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис с иронией отнёсся к тому, что один из жителей Нью-Йорка вписал его имя в бюллетень на выборах мэра города.

«Это довольно забавно, я думаю, что определенно готов к работе! Некоторые люди очень любят фантазировать», — цитирует игрока ESPN.

Накануне мэр Нью-Йорка и демократ Билл Де Блазио выиграл выборы и был переизбран на второй срок, набрав порядка 65% голосов.

Минувшей ночью Порзингис побил рекорд Бернарда Кинга, набрав 300 очков в первых 10 матчах сезона.