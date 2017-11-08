Хорнасек: концовка игры показала, что Порзингис становится большим игроком

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Джефф Хорнасек высоко оценил уровень игры мощного форварда команды Кристапса Порзингиса в текущем сезоне.

«Два попадания Кристапса в концовке матча с „Шарлотт“ — за 1:49 и за 0:11 до финальной сирены — стали еще одним признаком его величия, он становится большим игроком. Он не впал в панику, он точно знал, что многое зависит от этих бросков, и понял, что торопиться не следует.



Это была супер-умная игра, он нашёл два хороших броска и реализовал их, а не просто попытался попасть тяжелым броском с разворота», – цитирует Хорнасека ESPN.