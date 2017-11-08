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27 очков Курича помогли «Зениту» вырвать победу у «Тофаша»

Баскетбол

Санкт-петербургский «Зенит» вырвал победу у «Тофаша» в матче Еврокубка. Российская команда уверенно провела вторую и четвёртую четверти, выиграв у соперника в них 6 и 12 очков соответственно. К заключительному игровому отрезку питерцы подошли, уступая соперникам «-10», однако смогли совершить рывок в заключительной четверти и одержать победу в матче со счётом 84:82 (15:23, 27:21, 19:27, 23:11). Решающим в матче стал трёхочковый в исполнении Кайла Курича за девять секунд до конца встречи. «Тофаш» попытался ответить тем же, но за три секунды до финальной сирены Тони Крокер не смог повторить подвиг Курича.

Самым результативным игроком матча стал Кайл Курич, набравший 27 очков. В составе «Тофаша» отличился Рэймар Морган, набрав 17 очков.

Еврокубок. Группа D. 5-й тур
08 ноября 2017, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
84 : 82 (15:23, 27:21, 19:27, 23:11)
Тофаш
Бурса, Турция
Зенит: Харпер, Симонович, Курич, Валиев, Гордон, Вихров, Баринов, Лазарев, Карасёв, Мотовилов, Лапровиттола, Рейнолдс
Тофаш: Байрам, Оуэнс, Паунич, Каджи, Яшар, Топалоглу, Генри, Эрмиш, Арслан, Крокер, Мехиа, Морган
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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