27 очков Курича помогли «Зениту» вырвать победу у «Тофаша»

Санкт-петербургский «Зенит» вырвал победу у «Тофаша» в матче Еврокубка. Российская команда уверенно провела вторую и четвёртую четверти, выиграв у соперника в них 6 и 12 очков соответственно. К заключительному игровому отрезку питерцы подошли, уступая соперникам «-10», однако смогли совершить рывок в заключительной четверти и одержать победу в матче со счётом 84:82 (15:23, 27:21, 19:27, 23:11). Решающим в матче стал трёхочковый в исполнении Кайла Курича за девять секунд до конца встречи. «Тофаш» попытался ответить тем же, но за три секунды до финальной сирены Тони Крокер не смог повторить подвиг Курича.



Самым результативным игроком матча стал Кайл Курич, набравший 27 очков. В составе «Тофаша» отличился Рэймар Морган, набрав 17 очков.