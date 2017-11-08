Драммонд объяснил, почему стал лучше бросать штрафные

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд рассказал о работе над штрафными бросками.

«Разница между этим сезоном и предыдущими — как небо и земля. Мне было жутко приятно увидеть прогресс спустя время, которое я провел — бесчисленные часы в спортзале, — тренируя штрафные броски. Я работал над механикой броска, над ментальным аспектом. Приятно видеть, что все это окупилось.

По окончании прошлого сезона я связался с Эйданом Рэвином, который помогал мне перед выходом на драфт в 2012 году. Сказал ему, что пришло время вернуться к основам, вернуться к тому, что привело меня туда, где нахожусь. Мы действительно много работали над броском. Я работал с ним в первой половине лета. Мы не только оттачивали штрафные, но и работали над психологией", — цитирует игрока ESPN.

Драммонд никогда не заканчивал регулярный сезон с показателем реализации штрафных выше 41,8 %. В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист забил 30 из 40 бросков со штрафной линии (75 %).