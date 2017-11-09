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23 очка Рагланда помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Партизан»

Баскетбол

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл сербский «Партизан». Краснодарские баскетболисты выиграли три четверти из четырёх и одержали убедительную победу со счётом 93:83 (21:24, 20:15, 22:18, 30:26). Эта победа стала пятой подряд для «железнодорожников» в Еврокубке, благодаря чему российская команда уверенно возглавляет турнирную таблицу квартета С.

Самым результативным игроком матча стал Джо Рагланд, набравший 23 очка, самым эффективным игроком стал Дмитрий Кулагин, набрав 17 очков и совершивший 6 передач и 3 блокшота. В составе хозяев площадки 18 очков набрал Найджел Уильямс-Госс..

Еврокубок. Группа C. 5-й тур
08 ноября 2017, среда. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
83 : 93 (24:21, 15:20, 18:22, 26:30)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Партизан: Уильямс-Госс - 18, Сэмюэлс - 17, Миллер - 17, Маринкович - 13, Шалич - 5, Гаврилович - 5, Пекарски - 5, Андрич - 3, Аранитович, Тадич, Йованович, Томич
Локомотив-Кубань: Рагланд - 23, Д. Кулагин - 17, Лейси - 13, Квали - 12, Брокхофф - 10, Антипов - 10, Коллинс - 6, Ивлев - 2, Бабурин, Ильницкий, Хвостов, Элегар
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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