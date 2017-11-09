23 очка Рагланда помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Партизан»

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл сербский «Партизан». Краснодарские баскетболисты выиграли три четверти из четырёх и одержали убедительную победу со счётом 93:83 (21:24, 20:15, 22:18, 30:26). Эта победа стала пятой подряд для «железнодорожников» в Еврокубке, благодаря чему российская команда уверенно возглавляет турнирную таблицу квартета С.



Самым результативным игроком матча стал Джо Рагланд, набравший 23 очка, самым эффективным игроком стал Дмитрий Кулагин, набрав 17 очков и совершивший 6 передач и 3 блокшота. В составе хозяев площадки 18 очков набрал Найджел Уильямс-Госс..