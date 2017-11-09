Ведищев: семья Мони не была готова к переезду в Краснодар

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев подтвердил информацию о том, что перед началом этого сезона его клуб пытался заполучить форварда «Химок» Сергея Моню. Он также рассказал о причинах расставания с Андреем Зубковым, который сейчас также играет в «Химках».



«Моня был одним из вариантов усиления состава. Такой опытный игрок мог бы помочь нам наладить правильную атмосферу в команде. Мы обсуждали его переход, но Сергей решил остаться в Москве вместе с семьёй, которая не была готова к переезду. Наверное, это логичное решение.



Возможность сохранить Зубкова была, конечно. Более того, мы дважды в течение сезона садились за стол переговоров, но игрок и его агенты мечтали о максимально выгодных условиях и готовы были рискнуть, подождать до лета. Весна у Андрея не задалась, он выглядел неуверенно, не проявлял лидерских качеств. После таких выступлений клуб уже не был заинтересован в новом контракте. Тем не менее я считаю, что Андрей ещё не до конца раскрыл свой потенциал. Зубков — воспитанник «Локо», и мы продолжим следить за его развитием. Я желаю ему успехов», — сказал Ведищев в интервью «Известиям».