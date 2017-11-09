В. Карасёв: именно болельщики «Зенита» дали игрокам силы на зубах вытащить матч

Главный тренер БК «Зенит» Василий Карасёв дал оценку победе своей команды над турецким клубом «Тофаш» в матче группового этапа Еврокубка. Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 84:82.



«Этот матч был чрезвычайно важен для нас. Был момент, когда «Тофаш» повёл «+15», а наша игра несколько сломалась, но мы нашли в себе силы перевернуть ход встречи. Хочу отметить, что так, как мы действовали в защите в последней четверти, мы должны играть весь матч, но, к сожалению, пока что это не получается.



Что сказал игрокам, когда команда уступала? Ничего особенного не сказал, ребята сами всё понимали. Им просто нужно было начать играть в свою силу. Был момент, когда мы перестали двигаться, защита развалилась, из-за этого соперник забил лёгкие мячи. Какое-то помутнение произошло, в первую очередь в головах, то есть нужно было психологически вернуться в игру. В итоге всё получилось, была переломная защита Рейнольдса, когда он отработал на периметре и дважды перехватил, великолепная защита Валиева в последней четверти, не говоря уже о финальных секундах», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.



«Атмосфера на трибунах была просто великолепная, именно поддержка болельщиков дала игрокам силы на зубах вытащить этот матч, добавила энергии. Трибуны верили в нас до последнего, не отвернулись, и благодаря этому мы смогли выиграть», — подчеркнул Карасёв.

27 очков Курича помогли «Зениту» вырвать победу у «Тофаша»