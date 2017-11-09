Курич: вывести меня на решающий трёхочковый бросок было решением тренера

Защитник БК «Зенит» Кайл Курич, ставший героем встречи с турецким «Товашем» на групповом этапе Еврокубка, прокомментировал победу своей команды, одержанную со счётом 84:82. Курич реализовал трёхочковый бросок, ставший победным, перед финальной сиреной.



«Это была очень важная игра, учитывая наше положение в группе, и мы должны были побеждать. Мы встречались с лидером группы, и у нас не было другого варианта, кроме как выигрывать. Мы довольны победой и будем готовиться к следующему матчу. У нас произошёл небольшой спад, когда мы проигрывали 15 очков. Сложно объяснить, что это было. Главное, что мы успели вовремя собраться и найти свою игру.



Если говорить о решающем трёхочковом броске, в этой ситуации мы были в выигрышной позиции, но еще оставалось 10 секунд. Соперник мог бросить свою «трёшку», что он и сделал. Что касается нашей атаки, то было решением тренера вывести меня на трёхочковый. Мне сделали хороший заслон и вывели на чистый бросок», — цитирует баскетболиста клубная пресс-служба.

Видео решающего броска Курича можно посмотреть в официальном «твиттере» Еврокубка.