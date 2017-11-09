Маццон: «Автодор» вновь проиграл из-за сумасшедшего количества потерь

Главный тренер«Автодора» Андреа Маццон оценил поражение своей команды от соперников из «Баккен Беарз» (85:97) в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА. Эта неудача стала второй для саратовского клуба кряду и отбросила коллектив на третью строчку в турнирной таблице группы В.



«Вновь проиграли второй матч из-за сумасшедшего количества потерь. Причём мы знали, что это первое, на что следует обратить внимание. «Баккен Беарз» забивали практически каждый трёхочковый бросок (61%) и отрывались от нас всякий раз, когда мы пытались вернуться в игру. Невозможно победить на выезде, когда вы атакуете с 23% из-за дуги.



Теперь наша судьба в Кубке ФИБА в наших руках. Мы обязаны выиграть свои домашние матчи, чтобы пройти дальше. И мы это сделаем», — приводит комментарий специалиста клубная пресс-служба.

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