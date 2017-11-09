Обрадович: «Партизан» доставил «Локомотиву-Кубань» массу неприятностей в начале

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович прокомментировал победу команды над «Партизаном» (93:83) в гостевом матче Еврокубка.

«Мы начали матч довольно мягко. Соперник нашёл в себе силы доставить нам массу неприятностей в начале встречи, особенно в первой четверти, когда мы никак не могли найти свой ритм в нападении. Снайперы показали, что у них большой потенциал. Для нас это важная победа, особенно в этих условиях. Нам нужно, чтобы этих побед было больше чтобы мы могли играть более расслабленно», — приводит слова Обрадовича официальный сайт Еврокубка.