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Обрадович: «Партизан» доставил «Локомотиву-Кубань» массу неприятностей в начале

Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович прокомментировал победу команды над «Партизаном» (93:83) в гостевом матче Еврокубка.

«Мы начали матч довольно мягко. Соперник нашёл в себе силы доставить нам массу неприятностей в начале встречи, особенно в первой четверти, когда мы никак не могли найти свой ритм в нападении. Снайперы показали, что у них большой потенциал. Для нас это важная победа, особенно в этих условиях. Нам нужно, чтобы этих побед было больше чтобы мы могли играть более расслабленно», — приводит слова Обрадовича официальный сайт Еврокубка.

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Источник: Официальный сайт Кубка Европы Сообщить об ошибке
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БК Партизан ПБК Локомотив-Кубань Саша Обрадович
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