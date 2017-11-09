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«Бостон» продлил свою победную серию до 10 матчей, обыграв «Лейкерс»

Баскетбол

«Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 107:96 в пользу хозяев. По ходу встречи преимущество «Бостона» достигало 21 очка.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Арон Бэйнс, набравший 21 очко. Ещё 19 очков в активе Кайри Ирвинга. У «Лейкерс» по 18 очков в свой актив записали Брэндон Ингрэм и Джордан Кларксон, а Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

«Селтикс» продлили свою победную серию до 10 матчей.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
107 : 96 (33:16, 28:36, 26:29, 20:15)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Бэйнс - 21, Ирвинг - 19, Моррис - 18, Розир - 14, Браун - 9, Смарт - 9, Тайс - 8, Тейтум - 5, Оджелей - 4, Аллен, Хорфорд, Бёрд, Ларкин, Хэйворд, Надер, Ябуселе
Лос-Анджелес Лейкерс: Ингрэм - 18, Кларксон - 18, Рэндл - 16, Колдуэлл-Поуп - 12, Лопес - 10, Кузма - 10, Болл - 9, Брюэр - 3, Зубац, Богут, Блю, Брайант, Денг, Карузо, Харт, Нэнс, Эннис
Хорфорд: просматривая видео, я заметил, что Ирвинг всегда там, где и должен быть
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Кайри Ирвинг
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