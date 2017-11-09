«Бостон» продлил свою победную серию до 10 матчей, обыграв «Лейкерс»

«Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 107:96 в пользу хозяев. По ходу встречи преимущество «Бостона» достигало 21 очка.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Арон Бэйнс, набравший 21 очко. Ещё 19 очков в активе Кайри Ирвинга. У «Лейкерс» по 18 очков в свой актив записали Брэндон Ингрэм и Джордан Кларксон, а Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

«Селтикс» продлили свою победную серию до 10 матчей.