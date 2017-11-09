Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маркус Моррис: Лонзо Болл – хороший парень. Неприятно, что его везде освистывают

Баскетбол

Мощному форварду «Бостон Селтикс» Маркусу Моррису не понравилось, что болельщики его команды недружелюбно встретили разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла перед матчем регулярного чемпионата НБА.

«Лонзо – хороший парень. Негатив идёт от его отца. Тот слишком много болтает. Это всем известно и происходит уже давно. А Лонзо – всего лишь молодой игрок. И неприятно, что его везде освистывают. Ведь он просто играет в баскетбол», – цитирует Морриса ESPN.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 107:96.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл Маркус Моррис
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент