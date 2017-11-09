Маркус Моррис: Лонзо Болл – хороший парень. Неприятно, что его везде освистывают

Мощному форварду «Бостон Селтикс» Маркусу Моррису не понравилось, что болельщики его команды недружелюбно встретили разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла перед матчем регулярного чемпионата НБА.



«Лонзо – хороший парень. Негатив идёт от его отца. Тот слишком много болтает. Это всем известно и происходит уже давно. А Лонзо – всего лишь молодой игрок. И неприятно, что его везде освистывают. Ведь он просто играет в баскетбол», – цитирует Морриса ESPN.



Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 107:96.