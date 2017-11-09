Батлер: «Миннесота» является реальным претендентом на чемпионский титул

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер считает, что его команде по плечу самые высокие цели.



«Я хочу стать чемпионом. Играю в баскетбол только ради этого. И «Миннесота» является реальным претендентом на чемпионский титул.

У нас немало сильных игроков. Мы имеем постоянное преимущество в габаритах перед соперниками. Его создаём мы с Эндрю Уиггинсом в задней линии и Карл-Энтони Таунс в передней. А кроме того, в команде есть элитный снайпер Джамал Кроуфорд и мастер черновой работы Тадж Гибсон», – цитирует Батлера ESPN.