100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Батлер: «Миннесота» является реальным претендентом на чемпионский титул

Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер считает, что его команде по плечу самые высокие цели.

«Я хочу стать чемпионом. Играю в баскетбол только ради этого. И «Миннесота» является реальным претендентом на чемпионский титул.

У нас немало сильных игроков. Мы имеем постоянное преимущество в габаритах перед соперниками. Его создаём мы с Эндрю Уиггинсом в задней линии и Карл-Энтони Таунс в передней. А кроме того, в команде есть элитный снайпер Джамал Кроуфорд и мастер черновой работы Тадж Гибсон», – цитирует Батлера ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Тимбервулвз Джимми Батлер
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент