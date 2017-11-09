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НБА оштрафовала Уэстбрука, Джорджа и Гибсона за критику судей

Баскетбол

НБА оштрафовала разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, его партнёра форварда Пола Джорджа и главного тренера команды Билли Донована за критику судей, сообщает ESPN. Все трое прокомментировали отдельные решения бригады арбитров в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Особое внимание они уделили эпизоду с удалением форварда Кармело Энтони за неспортивный фол, а также удару в лицо Уэстбрука, на который рефери не отреагировали.

Встреча завершилась поражением «Оклахома-Сити» со счётом 99:103.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Билли Донован Пол Джордж Расселл Уэстбрук
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