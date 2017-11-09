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Игроки «Чикаго» поддерживают Портиса в конфликте с Миротичем

Баскетбол

Игроки «Чикаго Буллз» поддерживают мощного форварда Бобби Портиса в конфликте с партнёром по команде мощным форвардом Николой Миротичем, сообщает Chicago Sun Times.

На тренировке перед началом сезона Портис в драке сломал челюсть Миротичу. После инцидента Миротич избегает встреч с Портисом, а также выдвинул руководству организации ультиматум, в котором требует оставить в команде только одного из участников конфликта. Однако другие баскетболисты «Чикаго» считают, что произошедшее является личной проблемой Миротича.

Источник: Chicago SunTimes Сообщить об ошибке
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Чикаго Буллз Никола Миротич
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