Игроки «Чикаго» поддерживают Портиса в конфликте с Миротичем

Игроки «Чикаго Буллз» поддерживают мощного форварда Бобби Портиса в конфликте с партнёром по команде мощным форвардом Николой Миротичем, сообщает Chicago Sun Times.

На тренировке перед началом сезона Портис в драке сломал челюсть Миротичу. После инцидента Миротич избегает встреч с Портисом, а также выдвинул руководству организации ультиматум, в котором требует оставить в команде только одного из участников конфликта. Однако другие баскетболисты «Чикаго» считают, что произошедшее является личной проблемой Миротича.