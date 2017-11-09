Бэйнс: благодаря Ирвингу каждый игрок «Бостона» чаще бросает без сопротивления

Центровой «Бостон Селтикс» Арон Бэйнс похвалил разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга и выделил его вклад в создание комфортных условий для бросков других игроков команды.

«Кайри восхитительно умеет создавать хорошие условия для броска. Благодаря ему каждый игрок „Бостона“ чаще бросает без сопротивления, потому что всё внимание защиты приковано к Кайри. Я просто пытаюсь поставить ему хороший заслон и дать Кайри столько места, сколько могу, чтобы он мог делать то, что умеет и любит. Я знаю, что мы можем ещё больше улучшить наше взаимодействие», — цитирует Бэйнса ESPN.