Де Коло: я просто делал свою работу

Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал победу своей команды в матче шестого тура Евролиги над «Валенсией», отметив успешную игру всего коллектива.

«Не знаю, была ли эта игра для меня особенной. Я выступал за этот клуб, но из того состава остался лишь один человек. Важнее то, что мы победили. „Валенсия“ — хорошая команда, которая показывает хороший баскетбол.

У нас получалась игра в обороне и было неплохое движение мяча. Важно, что мы остались сконцентрированы на своих задачах. Что касается моего выступления, то я просто делал свою работу. Вся команда сыграла хорошо.

Не знаю, почему мы начали игру медленно. Я говорил, что у них хорошая команда. Мы были не очень хороши в обороне, но смогли исправить это», — приводит слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.