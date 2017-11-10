Тренер «Валенсии»: ничего не получалось противопоставить ЦСКА большую часть игры

Главный тренер «Валенсии» Чус Видоррета прокомментировал итоги гостевого матча Евролиги с ЦСКА (67:94).



«Матч получился для нас тяжёлым, поскольку у нас ничего не получалось противопоставить ЦСКА большую часть времени. Начали встречу хорошо, оборонялись, бегали, совершали броски. Но в начале второй четверти у нас стали возникать серьёзные проблемы при игре «один в один» с де Коло. И всё же мы смогли завершить первую половину встречу, сохраняя реальные шансы на победу. Соперник стал отрываться после перерыва, и можно сказать, что затем нас в этой игре уже не было. Впервые в сезоне „Валенсия“ столкнулась с тем, что стала проигрывать с разницей более чем в 10 очков, и мы к этому не были готовы. Надо работать над этим. Если не удаётся контролировать ход матча, нужно бороться, улучшать игру, совершать подборы, поскольку если этого не делать, то такая команда, как ЦСКА, нас сокрушит», — приводит слова Видорреты пресс-служба лиги.