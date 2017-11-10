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21 очко Томаса помогло «Маккаби» победить «Реал»

Баскетбол

«Маккаби» из Тель-Авива добыл домашнюю победу над мадридским «Реалом» в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. В ходе матча лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз.

Первая половина осталась за хозяевами — 47:42. Однако перед финальной четвертью с разницей в два очка лидировал уже «Реал».

Уверенная игра израильской команды в заключительном игровом отрезке позволила ей добыть победу — 90:83. Это поражение стало вторым кряду для «Реала».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дешон Томас, набравший 21 очко. У «Реала» 19 очков — в активе Луки Дончича.

Евролига. 6-й тур
09 ноября 2017, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
90 : 83 (22:30, 25:12, 17:24, 26:17)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Т-А: Болден, Коул, Параховский, Зусман, Джексон, Сегев, Коэн, Ролл, Кейн, Тайус, ДиБартоломео, Томас
Реал Мадрид: Юста, Кампаццо, Кэрролл, Томпкинс, Тэйлор, Рейес, Мачюлис, Рэндл, Рэндольф, Фернандес, Дончич, Козёр
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Маккаби БК Реал Мадрид
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