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13 очков Янкунаса помогли «Жальгирису» разгромить «Милан»

Баскетбол

«Жальгирис» на выезде добыл убедительную победу над «Миланом» в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.

С первых минут встречи команда из Литвы взяла инициативу в свои руки и создала задел для успешной игры. В дальнейшем команде Ясикявичуса удалось победить в каждой из четвертей, что обеспечило «Жальгирису» разгромную победу — 94:62.

В составе победителей 6 игроков набрали 10 и более очков. Самым результативным из них стал Паулис Янкунас, на счету которого 13 очков. У «Милана» 13 очков набрал Эндрю Гудлок.

Евролига. 6-й тур
09 ноября 2017, четверг. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
62 : 94 (20:25, 11:25, 10:20, 21:24)
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпия Милан: Гудлок - 13, Теодор - 11, Калниетис - 7, Мицов - 7, Тарчевски - 6, Абасс - 5, Дайр. Бертанс - 5, Джефферсон - 4, М'Байе - 2, Пасколо - 2, Гудайтис, Кузин
Жальгирис: Янкунас - 13, Пэнгос - 12, Дэвис - 12, Милакнис - 11, Тупан - 11, Улановас - 10, Валинскас - 7, Уайт - 7, Масюлис - 4, Мичич - 3, Бост - 2, Каваляускас - 2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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