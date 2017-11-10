13 очков Янкунаса помогли «Жальгирису» разгромить «Милан»

«Жальгирис» на выезде добыл убедительную победу над «Миланом» в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.

С первых минут встречи команда из Литвы взяла инициативу в свои руки и создала задел для успешной игры. В дальнейшем команде Ясикявичуса удалось победить в каждой из четвертей, что обеспечило «Жальгирису» разгромную победу — 94:62.

В составе победителей 6 игроков набрали 10 и более очков. Самым результативным из них стал Паулис Янкунас, на счету которого 13 очков. У «Милана» 13 очков набрал Эндрю Гудлок.