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«Вашингтон» нанёс поражение «Лейкерс», Уолл набрал 23 очка

Баскетбол

Баскетболисты «Вашингтон Уизардс» добились победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» на старте очередного игрового вечера в НБА. Столичная команда выиграла со счётом 111:95.

Самым результативным игроком матча стал Джон Уолл, принесший «Вашингтону» 23 очка. Отто Портер оформил дабл-дабл (20 очков и 11 подборов). В составе калифорнийцев выделим Лонзо Болла (10 очков, 8 подборов и 8 передач), Брук Лопес набрал 15 очков.

«Лейкерс» потерпели второе поражение кряду, «Вашингтон» одержал шестую победу в сезоне.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
111 : 95 (37:34, 32:22, 22:21, 20:18)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Уолл - 23, Бил - 22, Портер - 20, Моррис - 16, Гортат - 8, Фрейзер - 7, Скотт - 7, Убре - 4, Маинми - 2, Микс - 2, Саторански, Макклеллан, Майк, Робинсон, Маккалох, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Лопес - 15, Кларксон - 15, Колдуэлл-Поуп - 13, Кузма - 13, Рэндл - 11, Ингрэм - 10, Болл - 10, Брюэр - 2, Эннис - 2, Блю - 2, Зубац - 2, Брайант, Богут, Денг, Карузо, Харт, Нэнс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Лос-Анджелес Лейкерс Джон Уолл
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