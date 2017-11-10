«Вашингтон» нанёс поражение «Лейкерс», Уолл набрал 23 очка

Баскетболисты «Вашингтон Уизардс» добились победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» на старте очередного игрового вечера в НБА. Столичная команда выиграла со счётом 111:95.



Самым результативным игроком матча стал Джон Уолл, принесший «Вашингтону» 23 очка. Отто Портер оформил дабл-дабл (20 очков и 11 подборов). В составе калифорнийцев выделим Лонзо Болла (10 очков, 8 подборов и 8 передач), Брук Лопес набрал 15 очков.



«Лейкерс» потерпели второе поражение кряду, «Вашингтон» одержал шестую победу в сезоне.