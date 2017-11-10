33 очка Дерозана помогли «Торонто» взять верх над «Нью-Орлеаном»

Баскетболисты «Торонто Рэпторс» одержали домашнюю победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, игра в Канаде завершилась со счётом 122:118.



Успеху «Торонто» поспособствовали 33 очка Демара Дерозана, а один из лидеров «пеликанов» Джру Холидей набрал рекордные для себя 34 очка. Демаркус Казинс записал на свой счёт 20 очков, Энтони Дэвис — 18.



Таким образом, прервалась серия из трёх побед «Нью-Орлеана», «Торонто» же одержал вторую победу кряду.