28 очков Энтони не помогли «Оклахома-Сити» избежать поражения в Денвере

«Оклахома-Сити Тандер» в гостях уступил «Денвер Наггетс» со счётом 94:102 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Ключевым в поединке стал трёхминутный рывок хозяев 12:1 в начале четвёртой четверти. Баскетболисты «Денвера» отдали 27 результативных передач против 16 у соперника.

Самым результативным игроком встречи с 28 очками стал форвард «Оклахома-Сити» Кармело Энтони. У победителей отличился разыгрывающий Эммануэль Мудиай, набравший 21 очко, совершивший 7 подборов и отдавший 5 передач.