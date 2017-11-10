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28 очков Энтони не помогли «Оклахома-Сити» избежать поражения в Денвере

Баскетбол

«Оклахома-Сити Тандер» в гостях уступил «Денвер Наггетс» со счётом 94:102 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Ключевым в поединке стал трёхминутный рывок хозяев 12:1 в начале четвёртой четверти. Баскетболисты «Денвера» отдали 27 результативных передач против 16 у соперника.

Самым результативным игроком встречи с 28 очками стал форвард «Оклахома-Сити» Кармело Энтони. У победителей отличился разыгрывающий Эммануэль Мудиай, набравший 21 очко, совершивший 7 подборов и отдавший 5 передач.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
102 : 94 (22:28, 29:25, 24:22, 27:19)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Мудиэй - 21, Миллсэп - 17, Йокич - 15, Пламли - 13, Бартон - 13, Харрис - 10, Маррей - 9, Чендлер - 2, Бисли - 2, Фарид, Артур, Эрнангомес, Лайдон, Крэйг, Лайлз, Моррис, Джефферсон
Оклахома-Сити Тандер: Энтони - 28, Уэстбрук - 13, Джордж - 13, Фелтон - 12, Грант - 11, Адамс - 9, Роберсон - 4, Паттерсон - 3, Абринес - 1, Дозьер, Джонсон, Хьюстис, Хэмилтон, Синглер, Коллисон, Фергюсон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер
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