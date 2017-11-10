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Хиггинс: у ЦСКА глубокий состав, готовый играть один сложный матч за другим

Баскетбол

Атакующий защитник ЦСКА Кори Хиггинс после победы над «Валенсией» в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил важность широкой ротации команды.

«Мы старались начать поединок сконцентрированными, но снова провели плохой отрезок на старте. Однако после этого команда действовала отлично и в обороне, и в нападении. Мы внесли коррективы и сосредоточились на баскетболе. Каждый сыграл хорошо, каждый внёс свой вклад. У ЦСКА глубокий состав, готовый играть один сложный матч за другим», – цитирует Хиггинса официальный сайт Евролиги.

Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 94:67.

Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
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