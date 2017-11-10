Энтони обошёл Айверсона в списке самых результативных игроков в истории НБА

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони, набрав 28 очков в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 24 385 (24,7 в среднем за поединок). Таким образом, он обогнал Аллена Айверсона и вышел на 24-е место среди самых результативных игроков в истории лиги.

Теперь ближайшим к Энтони списке является Рэй Аллен с 24 505 очками, а из действующих баскетболистов его опережают только Винс Картер (24 578), Леброн Джеймс (29 105) и Дирк Новицки (30 382).