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Энтони обошёл Айверсона в списке самых результативных игроков в истории НБА

Баскетбол

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони, набрав 28 очков в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 24 385 (24,7 в среднем за поединок). Таким образом, он обогнал Аллена Айверсона и вышел на 24-е место среди самых результативных игроков в истории лиги.

Теперь ближайшим к Энтони списке является Рэй Аллен с 24 505 очками, а из действующих баскетболистов его опережают только Винс Картер (24 578), Леброн Джеймс (29 105) и Дирк Новицки (30 382).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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