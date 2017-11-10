Зайцев: после смены тренера «Баскония» более агрессивно играет в защите

Разыгрывающий «Химок» Вячеслав Зайцев накануне матча шестого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» поделился мнением о сильных сторонах соперника.



«Баскония» – отличная команда. У неё есть много хороших игроков, среди которых можно выделить двух ярко выраженных лидеров – Родрига Бобуа и Торнике Шенгелию. Оба они сейчас показывают прекрасный баскетбол. После смены тренера «Баскония» играет лучше и начала более агрессивно действовать в защите. Поэтому «Химки» ждёт непростой матч», – рассказал Зайцев официальному сайту клуба.



Видео с тренировки «Химок» перед поединком доступно для просмотра на официальном канале клуба на сервисе Youtube.