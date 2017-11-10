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Сокрушительные данки Леброна Джеймса и Джона Уолла – в топ-5 дня в НБА

Баскетбол

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла и форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, эффектный аллей-уп в исполнении игроков «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и Клинта Капела, а также победный бросок разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Деаарона Фокса.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.

Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Бен Симмонс Джеймс Харден Джон Уолл Леброн Джеймс
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