Сокрушительные данки Леброна Джеймса и Джона Уолла – в топ-5 дня в НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла и форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, эффектный аллей-уп в исполнении игроков «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и Клинта Капела, а также победный бросок разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Деаарона Фокса.
Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.