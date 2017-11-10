Джеймс готов вести переговоры о приобретении «Кливленда»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс признался, что готов будет рассмотреть вариант с приобретением клуба, в случае если таковой появится.

«Быть владельцем команды — круто. Если мне представится случай, передо мной будет нужная команда и я буду способен сделать это с финансовой точки зрения, то, очевидно, я рассмотрю это. Но кто сказал, что Гилберт (владелец „Кливленда“. — Прим. «Чемпионата») продаёт клуб?

Когда придёт момент для такого разговора, то если нужно, я буду готов к нему. Но не думаю, что время пришло. Я знаю, сколько стоил «Кливленд», когда его приобретал Гилберт, и знаю, что сейчас клуб стоит более $ 1 млрд", — приводит слова форварда The Score.

Дэн Гилберт приобрёл команду из Огайо в 2005 году за $ 375 млн.